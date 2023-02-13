Несколько жителей Пскова лишились денег при онлайн-шопинге

13:04, 13 февраля 2023, ПАИ

Несколько жителей Пскова лишились денег после попытки купить товары в интернете, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД по региону.

Мошенники сначала предложили свои «услуги», а затем ввели псковичей в заблуждение и завладели их деньгами на общую сумму более 130 тысяч рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.

Стражи правопорядка призывают жителей региона быть предельно осторожными при онлайн-шопинге. «Так, при совершении покупок не переходите по ссылкам от продавца, даже если внешне они похожи на ссылки магазина или сайта объявлений, не вносите предоплату и не совершайте онлайн-переводов для оплаты покупок, не сообщайте реквизиты своих счетов или коды безопасности из СМС. Пользуйтесь услугами только проверенных интернет-магазинов или оплачивайте посылки при их получении», - рекомендуют в полиции.