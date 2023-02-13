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Культура

Для псковских учителей музыки устроили конкурс с денежными призами

В Псковской области начался конкурс педагогического мастерства «Музыкальная Псковщина», посвященный истории музыкальной культуры и традициям региона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном комитете по образованию.

Конкурс проводится по инициативе губернатора Михаила Ведерникова и при поддержке правительства региона. Его организаторами выступают комитет по образованию и областной институт повышения квалификации работников образования. 

Подать заявку на участие в конкурсе учителя музыки общеобразовательных организаций и общеобразовательные организации Псковской области могут до 1 марта. Победителей и призеров отметят денежными призами. 

Вопросы по организации конкурса можно задать старшему методисту ЦНППМ ПОИПКРО Антонине Петровой по почте: aapetrovapezps@yandex.ru.

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