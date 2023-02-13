Выставка подражающего Малевичу художника открылась в Пскове

13:14, 13 февраля 2023, ПАИ

В Центральной городской библиотеке Пскова (в библиотеке на Конной) открылась выставка графических произведений Ильи Артемьева «10 сияний». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в библиотеке.

Илья до недавнего времени занимался кузовным ремонтом и аэрографией, но теперь стал безработным и начал сотрудничать со столичными издательствами в качестве иллюстратора-фрилансера. Ранее он окончил Псковский колледж искусств и, как подчеркнули на открытии его выставки её организаторы, относится к числу тех псковских художников, которые «на самом деле умеют рисовать».

Это первая персональная выставка Ильи Артемьева, работы для которой он создавал последние шесть лет. В экспозиции представлены несколько произведений, которые Илья сделал пером и тушью, а также его принты, выполненные с применением современных компьютерных технологий.

Объясняя название своей выставки, библиотекари сказали, что для Ильи Артемьева 10 – это магическое число, напоминающее нам, например, о десяти заповедях, а также отметили, что этот художник умеет удивительным образом создавать картины из букв и даже из знаков препинания и что в его произведениях каждый увидит что-то своё.

Сам Илья Артемьев добавил, что его работы во многом обусловлены творчеством Казимира Малевича и, в частности, тем самым «Чёрным квадратом». Одна из представленных на выставке графических работ («Оклад») по сути и является переосмыслением «Чёрного квадрата» Малевича, который, как считает Илья, объяснил искусство с математической точки зрения.

Кроме Малевича и Месси Илью Артемьева вдохновил Антуан де Сент-Экзюпери: в одном из своих произведений псковский художник процитировал тот самый рисунок с удавом, проглотившим слона.

Отвечая на вопросы первых зрителей выставки, Илья Артемьев, кроме того, подтвердил, что «колоссальное впечатление» на него произвела арабская религиозная каллиграфия. Он также объяснил, что немецкие слова на одном из принтов – это цитата из поэзии Тилля Линдеманна.

На вопрос, какую из представленных работ автор считает программной, Илья сказал, что это триптих из трёх произведений, которые выполнены на чёрном фоне: среди них тот самый «Оклад», а также «Ребёнок» (эта работа создана под впечатлением фильма «Интерстеллар») и «Кааба» (для Ильи Артемьева эта мусульманская святыня - «первый дом, построенный ангелами на Земле»).

На открытии своей первой персональной выставки Илья Артемьев вдобавок дал небольшой сольный акустический концерт и исполнил несколько песен, которые он сочинил в самые волнительные минуты своей жизни.

Илья Артемьев окончил отделение декоративно-прикладного творчества псковского областного колледжа искусств. По окончании работал в художественной галерее на Герцена. Являлся художником-оформителем бара «Миллениум» на Октябрьском проспекте. Создавал художественный дизайн автомобилей в технике аэрографии.

В 2022 году выступил художником-иллюстратором к очеркам начинающей писательницы D:DIANA «Сцены из английской жизни в тридцати комнатах care home».