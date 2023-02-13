10 единиц оружия изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю

14:48, 13 февраля 2023, ПАИ

43 проверки обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан провели сотрудники псковского управления Росгвардии. За неделю они выявили 12 административных правонарушений, изъяли 10 единиц оружия и 19 патронов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на его хранение и ношение, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг.