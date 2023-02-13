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Общество

В очередях на въезд из Латвии в Псковскую область стоят 90 грузовиков

Очередь из грузовых автомобилей на въезд из Латвии в Россию образовалась через участок государственной границы в Псковской области, где расположены пункты пропуска «Бурачки» и «Убылинка». В общей сложности в очереди находятся 90 большегрузов, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС).

В прошлом году ФТС сообщила, что таможенные службы стран Евросоюза, граничащих с РФ и Белоруссией, прекратили допуск на территорию ЕС автотранспорта, зарегистрированного в указанных странах. Санкции коснулись запрета на автомобильные грузоперевозки по территории ЕС, в том числе транзитные.

«Убылинка», вид транспортного средства: грузовые. Въезд в РФ: количество АТС (автотранспортных средств) перед пунктом пропуска - 50», - сообщается на сайте ФТС. Кроме того, на пункте пропуска «Бурачки» въезда в РФ ожидают 40 грузовиков.

При этом очереди из фур полностью отсутствуют на въезд в РФ со стороны Эстонии. На пунктах пропуска «Куничина Гора» и «Шумилкино» на въезде в Россию нет ни одного большегруза в очереди.

Ранее власти Псковской области на участках российско-латвийской и российско-эстонской границы, где образовались очереди из грузовиков, организовали инфраструктуру для стоящих в очереди дальнобойщиков: установили мусорные контейнеры, дополнительные туалеты и предусмотрели возможность приобретать продукты питания.

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