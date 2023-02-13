В Кремле ответили на вопрос о возможности второй волны мобилизации

14:39, 13 февраля 2023, ПАИ

Данных о возможности второй волны мобилизации в России нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, таких данных нет», — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос, передает РИА Новости.

Отметим, этот вопрос возник в связи с тем, что посольство США в Москве призвало своих граждан, а также обладателей двойного гражданства воздержаться от поездок в Россию, а тем, кто уже находится на территории страны, немедленно ее покинуть. В дипмиссии пояснили, что это связано с «непредсказуемыми последствиями» конфликта на Украине. Утверждается, что гражданам США в России якобы могут отказать в доступе к консульской помощи, подвергнуть мобилизации, помешать выезду и призвать на военную службу.

В конце 2022 года президент РФ Владимир Путин лично опровергал слухи о якобы возможной новой волне мобилизации. По его словам, имеющихся ресурсов военнослужащих достаточно. В конце января Песков также говорил о недостоверности сообщений о возможности второй волны мобилизации.