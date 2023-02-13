Радиоприёмники XX века показали псковичам

16:01, 13 февраля 2023, ПАИ

Радиоприёмники XX века показали псковичам сотрудники музея-заповедника «Изборск». Фотографии опубликованы в официальной группе учреждения в соцсети «ВКонтакте» в связи с Днём радио, который празднуется 13 февраля.

«Первые радиотрансляторы в крупных городах начали массово появляться после Октябрьской революции, имели вид квадратного вытянутого колокола и устанавливались на центральных улицах. В послевоенное время радиоприемники изменились внешне и стали привычным атрибутом жизни для многих людей, эфирное вещание становится круглосуточным», – напомнили в музее.

Позднее в продаже стали появляться первые радиолы – приборы, с помощью которых можно было не только слушать радио, но и воспроизводить мелодии с грампластинок. «Радиолы были популярны у населения, а модельный ряд этих товаров быстро расширялся», – продолжили в музее.

В 1946 году в СССР стали внедрять радиовещание в диапазоне ультракоротких волн (УКВ). Практически в каждом доме была отдельная небольшая розетка – абонентская радиоточка, к которой подключался радиоприёмник. С 1957 года по мере строительства областных телецентров запускаются УКВ-дубли всех трёх программ Всесоюзного радио.

«Одновременно начинают получать широкое распространение более сложные стационарные радиоприёмники с большим количеством диапазонов. По ходу развития отечественной радиотехники появляется множество портативных радиоприёмников», – завершили рассказ сотрудники музея.

В музее отметили, что в собрании Государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника «Изборск» хранятся различные радиоприёмники и радиолы, и пригласили всех желающих приезжать в музей, чтобы познакомиться с радиотехникой прошлого столетия.