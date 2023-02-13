В псковском УФСИН ответили на сообщения о массовом заражении туберкулёзом

15:51, 13 февраля 2023, ПАИ

В УФСИН России по Псковской области опровергли появившуюся в Сети информацию о массовом заражении туберкулёзом в колонии, находящейся в себежском поселке Сосновый Бор.

«В ряде телеграм-каналов опубликована информация о том, что в ИК-6 УФСИН России по Псковской области произошло массовое заражение туберкулёзом. Данная информация не соответствует действительности. В текущем году случаев заболевания туберкулёзом среди осужденных зарегистрировано не было. Медицинское обеспечение в исправительном учреждении организовано в соответствии с действующим законодательством», - говорится в письме ведомства, которым располагает ПАИ.

Ранее информация о заражении заключенных открытой формой туберкулеза появилась в Telegram-канале оппозиционной газеты.