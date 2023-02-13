Движение на улице Ижорского Батальона в Пскове ограничат 15 февраля

16:19, 13 февраля 2023, ПАИ

Движение автотранспорта по одной из полос проезжей части в районе дома № 41 по улице Ижорского Батальона (от здания № 41а в сторону дома № 9 по улице Загородной) будет закрыто с 8:30 до 18:00 15 февраля в связи с проведением дорожных работ. Об этом сообщает Telegram-канал администрации Пскова.

Также 16 февраля с 8:30 до 18:00 будет ограничено движение в обратном направлении по одной полосе проезжей части проезда в районе дома № 41 по улице Ижорского Батальона (от дома № 9 по улице Загородной в сторону здания № 41а по улице Ижорского Батальона).

«Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть эту информацию при планировании поездок. При движении просьба внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков», - говорится в сообщении.