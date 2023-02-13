18 февраля в «Лофте» пройдёт встреча литературного проекта «Букбар»

18:13, 13 февраля 2023, ПАИ

18 февраля в 17:00 в креативном пространстве «Лофт» в Пскове пройдёт новая встреча литературного проекта «Букбар», реализуемого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В «Букбаре» гостям рассказывают о книгах и дают лучшие литературные рекомендации. В рамках проекта состоялось уже шесть книжных встреч с блогерами, критиками, писателями, поэтами и ценителями литературы — Диной Дабришюте, Иваном Родионовым, Артёмом Верле, Натальей Лисичкиной, Сергеем Шиляевым, Дианой Константиновой. Псковичи побывали на лекции о постсоветской литературе Ивана Родионова, на встрече с автором трёх нашумевших в 2022 году книг Исламом Ханипаевым, а также посетили книгоквиз на знание литературы с Антоном Усиком.

18 февраля пришедших в «Лофт» ждёт знакомство сразу с 10 книгами: это «Земля» Михаила Елизарова, «Чагин» Евгения Водолазкина, «Камера обскура» Владимира Набокова, «Смерть вурдалака» Алексея Толстого, «Понедельник начинается в субботу» братьев Стругацких, «Дом в котором» Мариам Петросян, «Норма» Владимира Сорокина, «Лабиринты Ехо» Макса Фрая, «Мифогенная любовь каст» Павла Пепперштейна и Сергея Ануфриева и «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова.

Вечер проведут «профессор кислых щей» Егор Тимошенко и книжный блогер, прочитавший более 1 000 книг, Ксения Experience. Весь вечер официанты будут предлагать гостям сезонное меню из несколько десятков позиций и угощать вкусным кофе.

Вход на встречу свободный, но необходима предварительная регистрация. Пространство будет работать до последнего посетителя. Адрес: улица Спортивная, 1б.

Ближе познакомиться с «Букбаром» можно по ссылке vk.com/bookbar_loft.