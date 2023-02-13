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Спорт

В Псковской области подвели итоги зональных турниров по баскетболу

Фото: Газета "Пламя" Куньинского района

Зональные соревнования XV областной спартакиады учащихся по баскетболу прошли 11-12 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Первые места в своих зонах взяли Гдовский, Локнянский, Новосокольнический и Островский районы. Вторыми стали команды из Струго-Красненского, Дновского, Себежского и Куньинского районов. Бронза у представителей Псковского, Порховского и Великолукского районов.

Полуфинальные соревнования состоятся 5 марта, в них примут участие команды-победители зональных соревнований.

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