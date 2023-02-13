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Культура

Выставка «Образы железной галактики» открылась в Заплюсье

Выставка «Образы железной галактики» открылась в Заплюсском Доме культуры 7 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщил учитель русского языка и литературы Плюсской средней общеобразовательной школы Дмитрий Очкаев.  

Фото здесь и далее: Дмитрий Очкаев

«На вернисаже представлены работы нашего талантливого земляка Александра Кондрахина. Цепи от мотоциклов, велосипедов, шестерёнки, гаечные ключи, всевозможные детали, болтики и винтики, баллоны от огнетушителей и даже старая сломанная мясорубка превращались в умелых руках мастера в оригинальные инсталляции. Тем самым ржавый металлолом получал вторую жизнь», - рассказал Дмитрий Очкаев.  

Он отметил, что многие поделки живые и динамичные, они являются частью фантастического сюжета, который задумал автор. «И, глядя на этих металлических героев, невольно начинаешь представлять себе подробности их жизни в некоей альтернативной «железной галактике», - продолжил Дмитрий Очкаев.

«Восторг, море эмоций! Большое спасибо за выставку!» - написали заплюсские школьники в книге отзывов. 

Всего более 60 изделий сделаны из металлолома, которые участвовали в более чем 30 различных выставках. Коллекция выставлялась в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в Пскове и Великом Новгороде, в Плюссе и Стругах Красных.  

Дмитрий Очкаев подчеркнул, что сам Александр Кондрахин родился в Плюссе, здесь же он окончил среднюю школу. Далее, отучившись в профессионально-техническом училище в Лющике, стал работать водителем большегрузных автомобилей, временно перебравшись в Санкт-Петербург. Только к 30 годам у Александра Кондрахина возникло увлечение сваркой, кузнечным делом, обработкой металла. «Так появились его первые работы - поделки из отслуживших свой срок автомобильных запчастей и прочего мелкого металлолома. За свою недолгую жизнь мастер успел создать немало шедевров, вложив в них частичку своей души», - заметил Дмитрий Очкаев.   

Необычные часы до сих пор украшают вестибюль Плюсской школы. А часы в сквере перед зданием администрации района созданы уже по мотивам творчества мастера в память о нем. 

В 2019 году Александра Кондрахина не стало. Его родители приняли решение передать коллекцию поделок сына музею-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова «Любенск-Вечаша».  

Отметим, что в Заплюсье выставка будет работать по 30 марта. 

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