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Отличается ли вода в стеклянных и пластиковых бутылках, рассказал эксперт

Отличается ли качество воды в стеклянных бутылках и пластиковой таре, объяснил руководитель одной из псковских компаний Андрей Петров, который занимается поставками артезианской питьевой воды и безалкогольных напитков, в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«По поводу «элитного» стекла. На самом деле, требования, которые предъявляются к воде в стекле, они не намного серьезнее, чем для обычной. У нас есть регламент, которому мы следуем, ТР ЕАЭС 044. Это основополагающий наш документ, по которому мы работаем. Вся вода, которую мы разливаем, что в ПЭТ [полиэтилентерефталат. - Прим. ред.], что в стекло, она регламентируется данным документом», - сказал Андрей Петров.

Но, по его словам, есть определенные технологические особенности для розлива воды в стеклянную тару. «Это специальное ополаскивание, специальные линии, даже озонирование необходимо, иначе там вода будет «тухлеть», - заметил гость студии.

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