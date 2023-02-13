Кабмин рассмотрит законопроект о переходе на летнее и зимнее время

16:52, 13 февраля 2023, ПАИ

Переход на зимнее и летнее время может снова появиться в России. Соответствующий законопроект отправлен на рассмотрение правительства, сообщает РИА ФАН.

Документ на одобрение направил депутат Госдумы Михаил Матвеев. В пояснительной записке говорится, что переход на летнее и зимнее время положительно отразится на большей части жителей России.

«Законопроект о возврате летнего времени (сезонных переходов) сегодня отправлен на заключение правительства РФ», — написал Матвеев в своём Telegram-канале. Парламентарий отметил, что его принятие уменьшит расходы населения на оплату электроэнергии, также сократится число ДТП из-за смещения интенсивности дорожного движения в светлое время суток.

Россия перешла на постоянное зимнее время осенью 2014 года. До 2011 года страна два раза в год переводила стрелки часов. Затем небольшой период россияне жили по летнему времени.