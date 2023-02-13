Предписание псковского губернатора об опрятности чиновников опубликовал архив
Предписание псковского губернатора с требованием к опрятности чиновников опубликовал Государственный архив Псковской области в своём Telegram-канале.
«Заметив, что некоторые Присутственные места не содержатся довольно опрятно и чисто, и что весьма много чиновников бывают в Присутственных местах не в форменных мундирных фраках, а в партикулярных одеждах, разных цветов и чудных покроев, при том не чисто одетые и с безобразно длинными волосами, считаю долгом предписать по Высочайше вверенной мне губернии», - это фрагмент из предписания военного губернатора Пскова и псковского гражданского губернатора Фёдора Бартоломея, опубликованного в Псковских губернских ведомостях 31 января 1840 года.
Чиновникам предписывали являться в Присутственные места исключительно в форменных мундирных фраках, в опрятном виде, стричь волосы, так как это «доказывает некоторую степень образования», содержать рабочие места в чистоте, не складывать верхнюю одежду на свободные стулья, а убирать ее в шкафы.
Есть и еще один важный момент в документе – предписание закрывать торговые лавки на время божественной литургии. Исключение делалось только для лавок со снедью.
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