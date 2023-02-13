Предписание псковского губернатора об опрятности чиновников опубликовал архив

17:50, 13 февраля 2023, ПАИ

Предписание псковского губернатора с требованием к опрятности чиновников опубликовал Государственный архив Псковской области в своём Telegram-канале.

«Заметив, что некоторые Присутственные места не содержатся довольно опрятно и чисто, и что весьма много чиновников бывают в Присутственных местах не в форменных мундирных фраках, а в партикулярных одеждах, разных цветов и чудных покроев, при том не чисто одетые и с безобразно длинными волосами, считаю долгом предписать по Высочайше вверенной мне губернии», - это фрагмент из предписания военного губернатора Пскова и псковского гражданского губернатора Фёдора Бартоломея, опубликованного в Псковских губернских ведомостях 31 января 1840 года.

Чиновникам предписывали являться в Присутственные места исключительно в форменных мундирных фраках, в опрятном виде, стричь волосы, так как это «доказывает некоторую степень образования», содержать рабочие места в чистоте, не складывать верхнюю одежду на свободные стулья, а убирать ее в шкафы.

Есть и еще один важный момент в документе – предписание закрывать торговые лавки на время божественной литургии. Исключение делалось только для лавок со снедью.