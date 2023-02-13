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Общество

Волонтёрский центр ПсковГУ объявил сбор помощи для зооприюта «Лесопилка»

С 13 по 24 февраля в ПсковГУ объявлен сбор для приюта «Лесопилка». В вузе организованы точки сбора, в которые можно принести крупы, каши, корма, консервы, старые газеты и журналы, поводки, ошейники, игрушки, медицинские расходные материалы (бинты, вата, ватные диски). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе университета.

Всё это собирают в корпусе на площади Ленина, 2 в кабинете 217, на Красноармейской, 1 у гардероба, на улице Льва Толстого, 4 в 111 кабинете, на Яна Фабрициуса, 16 в 8 кабинете.

«Маленькая помощь от каждого в итоге может превратиться в один большой подарок для приюта, за который вам будут безмерно благодарны»,– уверены сотрудники волонтерского центра.

После завершения акции волонтеры организуют выезд в приют и передадут все собранные продукты, газеты и игрушки.

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