Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Международный турнир по волейболу среди девушек прошел в Сосновом Бору

12 февраля в посёлке Сосновый Бор Себежского района прошел международный турнир по волейболу среди женских команд России и Белоруссии, сообщает газета «Призыв».

Фото здесь и далее: Себежская газета «Призыв»

На турнире были представлены команды Великолукской государственной академии физической культуры (ВЛГАФК), Себежа, Идрицы, а также команды «Феникс» (Великие Луки) и «Миоры» (Витебская область).

В течение дня каждая команда успела сыграть по четыре матча.

«Высокий уровень показала команда «Миоры» и заслуженно выиграла, победив каждого из соперников в двух партиях», — сообщили в районной газете. 

Команда ВЛГАФК заняла второе место, себежская команда — третье место.

«И наконец, несмотря на то что команда Идрицы заняла последнее место, именно они настоящие победители. Именно Идрица смогла навязать борьбу всем конкурентам. Подчеркнём, что основа команды была представлена игроками 2006-2007 годов рождения. Идричане получили самое ценное — опыт взрослых соревнований и смогли себя проявить наилучшим образом. В очередной раз вызывает восхищение детский тренер Александр Шаров», — отметили в «Призыве».

Судьями на соревнованиях были Роман Гуз и Игорь Парамоненко.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













13 февраля 2023

В Псковской области подвели итоги зональных турниров по баскетболу
13 февраля 2023

В Пскове прошел турнир по волейболу «Серебряный мяч»
13 февраля 2023

Финал областного чемпионата «КЭС-Баскет» пройдет в Пскове 15 февраля
12 февраля 2023

9 медалей завоевали псковские воздушные гимнастки на международном чемпионате
12 февраля 2023

Боксер Мухаммед Шехов отправился на следующие сборы

12 февраля 2023

Лучших спортсменов района наградили в Бежаницах
12 февраля 2023

Псковские боксёры заняли три первых места на первенстве СЗФО
12 февраля 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ Снежное регби в Пскове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...