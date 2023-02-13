Международный турнир по волейболу среди девушек прошел в Сосновом Бору

17:25, 13 февраля 2023, ПАИ

12 февраля в посёлке Сосновый Бор Себежского района прошел международный турнир по волейболу среди женских команд России и Белоруссии, сообщает газета «Призыв».

На турнире были представлены команды Великолукской государственной академии физической культуры (ВЛГАФК), Себежа, Идрицы, а также команды «Феникс» (Великие Луки) и «Миоры» (Витебская область).

В течение дня каждая команда успела сыграть по четыре матча.

«Высокий уровень показала команда «Миоры» и заслуженно выиграла, победив каждого из соперников в двух партиях», — сообщили в районной газете.

Команда ВЛГАФК заняла второе место, себежская команда — третье место.

«И наконец, несмотря на то что команда Идрицы заняла последнее место, именно они настоящие победители. Именно Идрица смогла навязать борьбу всем конкурентам. Подчеркнём, что основа команды была представлена игроками 2006-2007 годов рождения. Идричане получили самое ценное — опыт взрослых соревнований и смогли себя проявить наилучшим образом. В очередной раз вызывает восхищение детский тренер Александр Шаров», — отметили в «Призыве».

Судьями на соревнованиях были Роман Гуз и Игорь Парамоненко.