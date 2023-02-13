К концу недели погоду в Псковской области испортит циклон

18:02, 13 февраля 2023, ПАИ

Ориентировочно к 17 февраля циклон принесёт в Псковскую область осадки в виде снега, усиление ветра и небольшое похолодание. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщила начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

«В конце недели мы ожидаем снег, подойдёт очередной циклон. Он принесёт не только снег, но и минусовые температуры днём и ночью. Немного усилится ветер, но мы не ожидаем, что он достигнет неблагоприятных значений. Будет уже такая зимне-весенняя погода», — уточнила метеоролог.

Тала Нещадимова добавила, что в первой половине недели погода будет «достаточно комфортной для этого времени года». «Мы ожидаем погоду преимущественно без осадков, ночные температуры в пределах 0...-5 и -4...-9 градусов в зависимости от облачности: чем больше облачность, тем выше температура, а при прояснениях будет до -9. Дневные температуры слабоположительные или слабоотрицательные, близкие к нулю», — добавила Тала Нещадимова.