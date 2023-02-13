Пять лет колонии получила опочанка за хищение трёх миллионов рублей
Пять лет лишения свободы грозит 39-летней жительнице Опочецкого района за хищение чужого имущества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.
По имеющимся данным, женщина пользовалась своим служебным положением в микрофинансовой организации и присваивала себе чужие средства. Общий ущерб составил более трех миллионов рублей.
В результате суд признал женщину виновной в совершении 14 преступных эпизодов хищения чужого имущества и назначил ей наказание в виде пяти лет и трёх месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Комментарии: 0 Обсудить >>>