Стала известна танцевальная программа Сретенского бала в Пскове

17:32, 13 февраля 2023, ПАИ

Стала известна танцевальная программа молодёжного Сретенского бала. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Молодёжного центра Пскова со ссылкой на организационный комитет.

В программе будет три отделения:

- В первом оркестр исполнит вальс «Метель» Свиридова, затем пары станцуют польку-тройку под мелодию из известной песенки «Добрый жук» Шварца, затем - игра «Вальс с цветком» под «Менуэт» Боккерини, гросфатер под «Польку «Трик-трак», падекатр под «На голубом Дунае» Штрауса и венгерка под «Рио-Рита» Э. Сантеухини.

- Во втором отделении можно будет станцевать фигурный вальс под композицию Евгения Доги, кадриль под «На охоте» Штрауса, сыграть в игру «Нежное прикосновение» под мелодию «Медленный вальс» Цфасмана и игру «Вальсовый дуэт» под вальс из оперы «Спящая красавица» Чайковского, потанцевать быструю польку под весёлую кадриль, падеграс под «Love Theme From Flashdance» Helen St. John, а под «Вальс цветов» выберут короля и королеву бала.

- В третьем отделении прозвучит вальс из оперы «Евгений Онегин» Чайковского.

«Данная программа необходима для потенциальных и уже зарегистрировавшихся участников бала, чтобы, если нет возможности по каким-либо причинам очно посещать репетиции, можно это было сделать дома. Кроме того, был дополнительно создан музыкальный плейлист», - говорится в сообщении.

Регистрация пар на Сретенский бал продолжается и будет идти до 22 февраля включительно. Анкету необходимо заполнить на сайте.

Организатором бала является Молодёжный центр Пскова при поддержке молодёжного отдела Псковской епархии.