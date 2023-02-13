Крупный астероид приблизится к Земле 16 февраля

17:44, 13 февраля 2023, ПАИ

16 февраля крупный астероид диаметром около 800 метров приблизится к Земле на расстояние до 4,6 миллиона километров, сообщили в Институте прикладной математики (ИПМ) им. М. В. Келдыша РАН.

«Специалистами научной кооперации МСОТ (Международная сеть оптических телескопов - ИФ) ИПМ сопровождается достаточно крупный (~800 метров) астероид 199145 (2005 YY128), который 16 февраля сблизится с Землей до расстояния 4,6 миллиона километров, двигаясь со скоростью 24,6 километра в секунду», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале института.

Ученые отметили, что точная астрометрия астероида позволит определить траекторию его движения и степень опасности для Земли.