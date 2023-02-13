Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Встретить Масленицу в усадьбе народа сето приглашают псковичей

В масленичную неделю с 20 по 26 февраля в музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово будут проходить мастер-классы по приготовлению блинов. Также гостей усадьбы научат делать тряпичных кукол. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Изборского музея-заповедника.

Фото: здесь и далее пресс-служба Изборского музея-заповедника

«Гостеприимные хозяйки расскажут о традициях празднования Масленицы у сето, помогут разучить элементы сетоского танца и дадут попробовать традиционные угощения», - рассказали в музее.

23 февраля гостей усадьбы ждёт мастер-класс по приготовлению особых сетоских оладий. На 26 февраля запланировано выступление музейного этнографического ансамбля «Каарахельбе».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













13 февраля 2023

Показатель ожидаемой продолжительности жизни в России увеличился

13 февраля 2023

Встретить Масленицу в усадьбе народа сето приглашают псковичей

13 февраля 2023

Стала известна танцевальная программа Сретенского бала в Пскове
13 февраля 2023

Выставка «Образы железной галактики» открылась в Заплюсье
13 февраля 2023

Псковский драмтеатр открыл продажу билетов на премьеру спектакля «Лягушки»
12 февраля 2023

Ушёл из жизни режиссёр и народный артист России Вадим Абдрашитов
12 февраля 2023

В Острове студенты-медики провели уроки здоровья для школьников

12 февраля 2023

Реставраторы продолжают изучать историю Псково-Печерского монастыря

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...