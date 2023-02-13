Встретить Масленицу в усадьбе народа сето приглашают псковичей

17:58, 13 февраля 2023, ПАИ

В масленичную неделю с 20 по 26 февраля в музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово будут проходить мастер-классы по приготовлению блинов. Также гостей усадьбы научат делать тряпичных кукол. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Изборского музея-заповедника.

«Гостеприимные хозяйки расскажут о традициях празднования Масленицы у сето, помогут разучить элементы сетоского танца и дадут попробовать традиционные угощения», - рассказали в музее.

23 февраля гостей усадьбы ждёт мастер-класс по приготовлению особых сетоских оладий. На 26 февраля запланировано выступление музейного этнографического ансамбля «Каарахельбе».