Мифы о болезнях суставов развеют в программе «Секреты тела»

18:43, 13 февраля 2023, ПАИ

Новый выпуск программы «Секреты тела» выйдет во вторник, 14 февраля, в 7:30 на телеканале «Первый Псковский».

В восьмом выпуске врач-травматолог, заведующий Псковским отделением спортивной медицины Евгений Васильев развеет пять самых распространённых мифов, связанных с появлением, диагностикой и лечением заболеваний суставов.

Подробности смотрите в новом выпуске программы «Секреты тела» на телеканале «Первый Псковский» 14 февраля в 7:30, повтор — в субботу, 18 февраля, в 9:50.