В Пыталовском районе уровень безработицы составляет 1,2%

20:28, 13 февраля 2023, ПАИ

По состоянию на 13 февраля текущего года в центр занятости населения в поисках подходящей работы обратились 27 граждан, восемь из них были трудоустроены. Об этом сообщает газета «Наша жизнь».

На учёте в ЦЗН состоят 69 безработных граждан, девять из них — предпенсионного возраста. Уровень регистрируемой безработицы составляет 1,2 %.

Работодателями заявлены 55 вакансий, 18 из них — рабочие профессии. Специалисты ЦЗН начинают работу с администрациями сельских и городского поселений с целью временного трудоустройства несовершеннолетних граждан и организации общественных работ.