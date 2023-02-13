Ряд известных фильмов Disney исчезнет из «Кинопоиска» 28 февраля

20:44, 13 февраля 2023, ПАИ

Ряд фильмов американской студии Disney исчезнет из каталога онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» 28 февраля, сообщает корреспондент ТАСС.

В частности, будут недоступны «Титаник», «Звёздные войны», «Один дома», «Король Лев», «Мстители» и некоторые другие картины, свидетельствует информация, размещённая на сайте «Кинопоиск». Также для пользователей будут недоступны «Пираты Карибского моря», мультфильмы «Король Лев», «Ледниковый период», «Холодное сердце», «Душа», «История игрушек» и некоторые другие ленты.

Ранее газета «Ведомости» сообщала о том, что в марте 2023 года у российских онлайн-кинотеатров заканчиваются лицензионные контракты на показ сериалов и фильмов американской студии Disney.