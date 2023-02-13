В Михайловском открылась фотовыставка «Завет внуку»

21:44, 13 февраля 2023, ПАИ

Фотовыставку «Завет внуку» к 120-летию со дня рождения С. С. Гейченко, легендарного хранителя и первого послевоенного директора Пушкинского заповедника, открыл сегодня, 13 февраля, Государственный музей-заповедник «Михайловское». Экспозиция развёрнута в Пскове, в интерьерах областной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова (ул. Профсоюзная, 2). Об этом сообщает пресс-служба Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».

На открытие выставки пришли псковичи разных поколений, как те, кто ещё застал хранителя работающим и живущим в псковских пушкинских местах, там и молодёжь, в том числе учащиеся Псковского политехнического колледжа и Колледжа ПсковГУ.

Открывая экспозицию, директор «Михайловского» Георгий Василевич рассказал не только об этом удивительном человеке, в котором блестящий артистизм сочетался с высочайшим профессионализмом и талантом исследователя, но и о мире Пушкина, который Гейченко заново создал в Святогорье.

Уточним, что выставка, названная по одной из последних книг С. С. Гейченко, включает в себя более тридцати фотографий из фондов музея-заповедника. Их автор — Юрий Белинский. Фотокорреспондент агентства «Фото ИТАР-ТАСС», лауреат премии «Золотой глаз» в конкурсе «Мировое пресс-фото» в Гааге, обладатель других престижных наград, впервые он оказался в Михайловском в 1965 году и с тех пор работал там очень часто, много и плодотворно. Снимками Юрия Белинского проиллюстрирован ряд изданий, в том числе книги С. С. Гейченко о Пушкине и о пушкинских местах.

Вход свободный. Рекомендация для зрительской аудитории — 6+. Планируется, что в ПОУНБ выставка «Завет внуку» будет доступна для посетителей до 25 февраля.