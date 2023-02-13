Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Михайловском открылась фотовыставка «Завет внуку»

Фотовыставку «Завет внуку» к 120-летию со дня рождения С. С. Гейченко, легендарного хранителя и первого послевоенного директора Пушкинского заповедника, открыл сегодня, 13 февраля, Государственный музей-заповедник «Михайловское». Экспозиция развёрнута в Пскове, в интерьерах областной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова (ул. Профсоюзная, 2). Об этом сообщает пресс-служба Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».

На открытие выставки пришли псковичи разных поколений, как те, кто ещё застал хранителя работающим и живущим в псковских пушкинских местах, там и молодёжь, в том числе учащиеся Псковского политехнического колледжа и Колледжа ПсковГУ.

Открывая экспозицию, директор «Михайловского» Георгий Василевич рассказал не только об этом удивительном человеке, в котором блестящий артистизм сочетался с высочайшим профессионализмом и талантом исследователя, но и о мире Пушкина, который Гейченко заново создал в Святогорье.

Уточним, что выставка, названная по одной из последних книг С. С. Гейченко, включает в себя более тридцати фотографий из фондов музея-заповедника. Их автор — Юрий Белинский. Фотокорреспондент агентства «Фото ИТАР-ТАСС», лауреат премии «Золотой глаз» в конкурсе «Мировое пресс-фото» в Гааге, обладатель других престижных наград, впервые он оказался в Михайловском в 1965 году и с тех пор работал там очень часто, много и плодотворно. Снимками Юрия Белинского проиллюстрирован ряд изданий, в том числе книги С. С. Гейченко о Пушкине и о пушкинских местах.

Вход свободный. Рекомендация для зрительской аудитории — 6+. Планируется, что в ПОУНБ выставка «Завет внуку» будет доступна для посетителей до 25 февраля.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













13 февраля 2023

Команда областного УФСИН «Динамо» — победитель чемпионата Пскова по мини-футболу

13 февраля 2023

На склонах Псково-Печерского монастыря установили предупреждающие маячки
13 февраля 2023

Александр Котов рассказал о плюсах конкурса «Народное признание»

13 февраля 2023

Педагог Островской гимназии оказалась в числе лучших преподавателей области
13 февраля 2023

В посёлке Дубрава-1 благоустроят парковку в одном из дворов

13 февраля 2023

Показатель ожидаемой продолжительности жизни в России увеличился

13 февраля 2023

Мифы о болезнях суставов развеют в программе «Секреты тела»
13 февраля 2023

К концу недели погоду в Псковской области испортит циклон

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...