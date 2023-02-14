Россиянам советуют не рассчитывать на многократную шенгенскую визу

08:15, 14 февраля 2023, ПАИ

Россияне все еще могут подавать документы на выдачу шенгенской визы, но на получение многократной визы рассчитывать не стоит. Об этом сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ) со ссылкой на туроператоров, пишет ТАСС.

В сообщении отмечается, что документы на получение визы из 27 стран Шенгенской зоны сейчас принимают только визовые центры Италии, Испании, Франции, Греции, Венгрии, Швейцарии, Словении и Хорватии.

В соответствии с сообщением РСТ, генеральный директор сети турагентств «Розовый слон», вице-президент Альянса турагентств Алексан Мкртчян уточнил, что визы на два-три года дают редко и только узкому кругу людей. Большинству путешественников оформляют визы на срок поездки или до полугода.

«Длинные визы - всегда на усмотрение консульства. По наблюдениям, Италия выдает их чаще, чем другие страны Шенгена. Для каждого направления в приоритете выданные визы за последние три года, по которым туристы ездили в их страну», - рассказали в пресс-службе туроператора Pac Group.

Директор департамента рекламы и PR компании «Русский экспресс» Анна Филатовская отметила, что большинство стран Шенгенской зоны выдают визы на срок поездки или длительностью до 30 дней, при этом визу на полгода или год можно получить через Францию, но записаться во французский визовый центр сложно.

«Вызвано это тем, что количество слотов для подачи документов ограничено и практически невозможно записаться без бота. Даже услуга визового ассистента предоставляется с большими задержками», - отметили в компании ICS Travel Group.