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Общество

Разрыв газопровода произошёл в Ярославской области

На резервной нитке магистрального газопровода в Ярославской области произошёл взрыв, после чего начался пожар, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.

Уточняется, что пожар возник из-за разрыва в соединении береговой и подводной частей газопровода. При этом противоаварийная система сработала в штатном режиме. Между задвижками происходило факельное горение остатков газа, однако вскоре оно прекратилось, подчеркнул представитель экстренных служб.

К моменту приезда пожарных огонь уже погас. В результате инцидента никто не пострадал. Как отметил собеседник агентства, газоснабжение населения эта резервная ветка не обеспечивает.

В свою очередь в пресс-службе компании «Газпром трансгаз Ухта» сообщили, что после происшествия транспортировка газа обеспечивается в полном объёме по параллельным ниткам трубопроводов. Там также уточнили, что расследованием причин произошедшего займётся специальная комиссия. Предприятие уже готовится к проведению ремонтных работ.

ЧП произошло на резервной нитке магистрального газопровода Ухта – Торжок в Мышкинском районе Ярославской области, недалеко от деревни Рыпы. Сообщение о возгорании поступило в 19:00, через пять минут на месте уже были специалисты. По их данным, угроз окружающей среде нет.

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