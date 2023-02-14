Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Росприроднадзоре назвали самые «замусоренные» регионы

Регионы России, испытывающие наибольшие проблемы с утилизацией мусора, назвала в интервью «Известиям» глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

В этом контексте она особо выделила Краснодарский край. «Наша постоянная болевая точка — Краснодарский край. Это обусловлено многими причинами — в частности, турпотоком, который не учитывается в территориальной схеме. Все мы платим за мусор дома, но когда приезжаем на отдых, то не оплачиваем коммунальный платеж. И, соответственно, объем образованных отходов не учитывается в общей территориальной схеме», — сказала Светлана Радионова.

По ее словам, Белореченский полигон переполнен, полигон под Новороссийском исчерпал свою мощность. На пределе своих возможностей и полигон в Темрюке. «Также тяжелая ситуация с мусором в Калмыкии, Ингушетии, Дагестане, Новосибирске. На Чукотке нет ни одного отвечающего требованиям объекта, который можно было бы назвать полигоном», — отметила глава Росприроднадзора.

По словам Светланы Радионовой, ситуацию усугубляет негативное отношение населения к строительству подобных объектов. «Людей можно понять, никто не хочет жить рядом с полигоном. Но где-то их всё равно приходится размещать», — подчеркнула она.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













14 февраля 2023

Ещё четырёх волков добыли охотники в Псковской области
14 февраля 2023

Алексей Немов: «Народное признание» – это проявление уважения к людям
14 февраля 2023

До +3 градусов ожидается сегодня в Пскове
13 февраля 2023

Псковская область передала гуманитарную помощь жителям Сирии
13 февраля 2023

Команда областного УФСИН стала победителем чемпионата Пскова по мини-футболу

13 февраля 2023

На склонах Псково-Печерского монастыря установили предупреждающие маячки
13 февраля 2023

Педагог Островской гимназии оказалась в числе лучших преподавателей области
13 февраля 2023

В посёлке Дубрава-1 благоустроят парковку в одном из дворов


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...