Многодетных отцов предложили раньше отправлять на пенсию

10:43, 14 февраля 2023, ПАИ

Пенсионный возраст отцов из многодетных семей должен быть снижен на один год на каждого ребенка, но не более пяти лет. Такое предложение содержится в комплексе мер, разработанных комиссией Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей, пишет газета «Известия».

Демографическая ситуация, сложившаяся в стране, близка к чрезвычайной, считают в комиссии. Нужны дополнительные меры, направленные на поддержку рождения третьего и последующих детей, многодетных семей, работающих родителей и сокращение абортов по так называемым социальным показаниям, говорится в письме общественников в правительство.

Среди прочих мер предлагается продлить до 2030 года действие закона, в рамках которого многодетные семьи, у которых родились третий и последующие дети, смогут полностью или частично погасить обязательства по ипотечному жилищному кредиту в размере до 450 тыс. рублей. Также предлагается обеспечить ежегодную индексацию субсидии не ниже уровня инфляции.

Органам власти субъектов, имеющих уровень суммарного коэффициента рождаемости ниже 1,7 детей на женщину, предлагается рекомендовать ввести региональную субсидию в размере не менее 550 тыс. рублей в 2023 году, чтобы общая сумма федеральной и региональной субсидий в 2023 году составляла не менее миллиона рублей.

Особое внимание авторы письма обратили на поддержку многодетных отцов. Так, они просят внести изменения в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ», предоставив отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации гражданам, имеющим на иждивении трех и более детей в возрасте до 16 лет.