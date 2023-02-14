ФСБ сообщила о сборе данных участников СВО иностранными спецслужбами

09:50, 14 февраля 2023, ПАИ

ФСБ РФ предупреждает о попытках иностранных спецслужб использовать российские почтовые сервисы для получения информации о специальной военной операции, такие случаи фиксируются с августа. Об этом сообщают в ведомстве.

Злоумышленники применяют адреса электронной почты, схожие по наименованиям с доменными именами федеральных органов исполнительной власти, с которых массово рассылают в учреждения и организации электронные письма с приложением псевдоофициальных запросов о предоставлении сведений в отношении участников специальной военной операции, о мобилизованных гражданах и лицах, въехавших в Россию с территории Украины, а также иных данных, представляющих интерес для иностранных спецслужб.

В случаях получения от имени различных ведомств электронных писем рекомендуется обращаться для проверки их подлинности на официальные порталы соответствующих государственных органов в интернете и до получения официального подтверждения на указанные письма не отвечать и вложения к ним не открывать.