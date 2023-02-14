Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Около 200 тысяч рублей штрафов заплатили псковичи за вред природе

Более 950 нарушений законов выявила за 2022 год Псковская природоохранная межрайонная прокуратура в сфере обращения с отходами производства и потребления, охраны водных объектов, атмосферного воздуха, лесного фонда, водных биологических ресурсов, животного мира. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Благодаря надзорному ведомству в соответствие с действующим законодательством приведено 80 нормативных правовых актов. По постановлениям прокурора к административной ответственности привлечены 42 человека, общая сумма оплаченных виновными штрафов составила порядка 200 тыс. рублей. Суды области удовлетворили 68 исковых заявлений природоохранной прокуратуры в защиту интересов Российской Федерации и неопределенного круга лиц.

В результате принятия мер прокурорского реагирования ликвидировано 11 несанкционированных свалок на территории города Пскова, Псковского и Порховского районов. Оборудовано 22 площадки для накопления твердых коммунальных отходов в Бежаницком, Гдовском, Печорском, Псковском, Островском и Опочецком районах. Демонтировано 10 незаконных построек на территории лесного фонда и береговой полосы водных объектов в Великолукском и Псковском районах. Оформлено 6 лицензий на пользование недрами.

Кроме того, компенсирован причиненный лесному фонду ущерб на сумму более 400 тыс. рублей. Заблокирован доступ к 28 интернет-сайтам, содержащим информацию об использовании запрещенных орудий охоты, а также объявления о продаже частей животных, занесенных в Красную книгу РФ.

Помимо этого, продолжили в прокуратуре, пресечена незаконная деятельность по добыче полезных ископаемых на пяти земельных участках, а также неправомерное использование месторождения полезных ископаемых для накопления отходов. Из чужого незаконного владения истребованы находящиеся в береговой полосе и акватории водных объектов земли общей площадью более 2,5 тыс. м².

В рамках исполнения судебного решения, вынесенного по иску природоохранной прокуратуры, на территории города Пскова создано лесничество общей площадью 983 га.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













14 февраля 2023

Кто может получить гранты, обсудят на радио «Серебряный дождь»
14 февраля 2023

В Минтруде рассказали, изменится ли размер детских пособий при разводе
14 февраля 2023

Анжелика Гурская: «Народное признание» награждает единицы, а вдохновляет тысячи
14 февраля 2023

ВИДЕО В Печорах организуют новейшие площадки для сбора ТКО
14 февраля 2023

Елена Цунаева: «Народное признание» – это про благодарность

14 февраля 2023

Ещё четырёх волков добыли охотники в Псковской области
14 февраля 2023

Алексей Немов: «Народное признание» – это проявление уважения к людям
14 февраля 2023

До +3 градусов ожидается сегодня в Пскове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...