Около 200 тысяч рублей штрафов заплатили псковичи за вред природе

10:59, 14 февраля 2023, ПАИ

Более 950 нарушений законов выявила за 2022 год Псковская природоохранная межрайонная прокуратура в сфере обращения с отходами производства и потребления, охраны водных объектов, атмосферного воздуха, лесного фонда, водных биологических ресурсов, животного мира. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Благодаря надзорному ведомству в соответствие с действующим законодательством приведено 80 нормативных правовых актов. По постановлениям прокурора к административной ответственности привлечены 42 человека, общая сумма оплаченных виновными штрафов составила порядка 200 тыс. рублей. Суды области удовлетворили 68 исковых заявлений природоохранной прокуратуры в защиту интересов Российской Федерации и неопределенного круга лиц.

В результате принятия мер прокурорского реагирования ликвидировано 11 несанкционированных свалок на территории города Пскова, Псковского и Порховского районов. Оборудовано 22 площадки для накопления твердых коммунальных отходов в Бежаницком, Гдовском, Печорском, Псковском, Островском и Опочецком районах. Демонтировано 10 незаконных построек на территории лесного фонда и береговой полосы водных объектов в Великолукском и Псковском районах. Оформлено 6 лицензий на пользование недрами.

Кроме того, компенсирован причиненный лесному фонду ущерб на сумму более 400 тыс. рублей. Заблокирован доступ к 28 интернет-сайтам, содержащим информацию об использовании запрещенных орудий охоты, а также объявления о продаже частей животных, занесенных в Красную книгу РФ.

Помимо этого, продолжили в прокуратуре, пресечена незаконная деятельность по добыче полезных ископаемых на пяти земельных участках, а также неправомерное использование месторождения полезных ископаемых для накопления отходов. Из чужого незаконного владения истребованы находящиеся в береговой полосе и акватории водных объектов земли общей площадью более 2,5 тыс. м².

В рамках исполнения судебного решения, вынесенного по иску природоохранной прокуратуры, на территории города Пскова создано лесничество общей площадью 983 га.