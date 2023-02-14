Забег для ветеранов лыжного спорта устроили в Великолукском районе

11:04, 14 февраля 2023, ПАИ

Забег среди ветеранов лыжного спорта Великих Лук и соседних регионов провели на лыжной трассе «Метелица» в Сенчитском бору Великолукского района. Об этом сообщается в группе Федерации лыжного спорта в соцсети «ВКонтакте».

Самому возрастному лыжнику исполнилось 75 лет.

Забег проводился на дистанциях 17 и 13,6 км (пять кругов по 3,4 и четыре круга по 3,4 км соответственно). «Стояла прекрасная солнечная погода, небольшой морозец, была хорошо подготовлена лыжная трасса. Участники забегов получили истинное наслаждение, несмотря на то что трасса была повышенной сложности», — отметили в федерации.

Победители и призеры были награждены медалями и грамотами, а также сувенирами.