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Общество

Минстрой планирует разрешить строительство деревянных домов до пяти этажей

Министерство строительства и ЖКХ РФ планирует в 2024 году внести изменения в законодательство, которые позволят возводить деревянные дома высотой до пяти этажей. Об этом сообщил замглавы Минстроя Сергей Музыченко.

В середине 2022 года Минстроем России была утверждена дорожная карта по развитию деревянного домостроения. «Основные вопросы - это, конечно, пожарная безопасность. Мы в этом году, думаю, полностью завершим все испытания и как минимум обеспечим внесение изменений в 2024 году в нормативную базу, обеспечив строительство до пяти этажей», - цитирует Музыченко ТАСС.  

Замминистра пояснил, что только пожарная безопасность препятствует строительству этих объектов, поскольку она увеличивает стоимость квадратного метра. «Есть абсолютное понимание с коллегами из МЧС, как этот вопрос решить. До конца года мы полностью все вопросы по пожарной безопасности для данной категории объектов закроем. Есть нюансы, [связанные с сейсмикой]. Их, я думаю, мы до конца года устраним. И со следующего года пять этажей у нас можно будет строить», - добавил Музыченко. 

По его словам, только в Северо-Западном федеральном округе потенциал деревянного домостроения составляет до 250-300 квадратных метров в год.  

Ранее эксперты отмечали, что Псков далёк от идеи строить деревянные многоэтажные дома.

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