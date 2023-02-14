Пскович до смерти избил слепую собаку и угрожал её хозяйке

11:50, 14 февраля 2023, ПАИ

В Пскове мужчина до смерти избил собаку, а затем угрожал ее хозяйке. Происшествие произошло на Рижском проспекте, сообщила корреспонденту Псковского агентства информации дочь потерпевшей.

По словам псковички, её мама вместе с собакой подходила к своему дому на Рижском проспекте, 69а, когда из подъезда вышел мужчина и «пнул мопса».

«Дело в том, что собака с малых лет слепая была, никакой угрозы она не несла. Мужчина вышел из подъезда и без слов пнул собаку, что та отлетела. После этого он снова подошёл к мопсу и пнул его лежащего ещё один раз. Мать заплакала и спросила его «за что?». Мужчина перевёл свое внимание на неё, подошёл и замахнулся кулаком с ключами. Она увернулась, поскользнувшись», - рассказала собеседница ПАИ.

В этот момент возле дома находились двое подростков, они пригрозили обидчику вызвать полицию, и тот ушёл, продолжила горожанка. Сейчас пострадавшая сторона разыскивает подростков, которые стали свидетелями нападения, для дачи показаний в полиции.

Собака от нанесённых побоев умерла, заключила дочь потерпевшей.