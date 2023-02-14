Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Желающие получить солидный доход псковичи лишились миллионов

Несколько жителей Пскова и Великих Лук после общения с мошенниками недосчитались в общей сложности более трех миллионов рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

По версии следствия, горожанам позвонили незнакомцы и предложили воспользоваться возможностью получения солидного дохода от вложений на интернет-платформах и игры на интернет-бирже.

Кроме того, злоумышленники под видом банковских служащих звонили людям под предлогом будто бы предотвращения попыток несанкционированного оформления на них кредитов и настоятельно рекомендовали собеседникам незамедлительно самим оформить кредиты и перевести деньги на указанные «безопасные счета». 

В итоге ряд горожан, среди которых были и пенсионеры, поддались на эти уловки и в результате потеряли в общей сложности свыше трех миллионов рублей. 

Позже потерпевшие обратились за помощью в полицию. Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел. 

«Причем, как выясняется, большинство из этих жертв мошенников были хорошо осведомлены о фактах подобного рода противоправных деяний, в том числе благодаря профилактической работе стражей правопорядка. И тем не менее они не смогли противостоять психологическому воздействию злоумышленников», - заметили в ведомстве.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













14 февраля 2023

Осколочную гранату нашли в Новосокольническом районе

14 февраля 2023

Молодого человека в светло-серой бейсболке ищут в Пскове
14 февраля 2023

Пскович до смерти избил слепую собаку и угрожал её хозяйке
14 февраля 2023

Желающие получить солидный доход псковичи лишились миллионов
13 февраля 2023

Ребёнок чудом уцелел в ДТП на дороге Псков - Гдов
13 февраля 2023

Fiat съехал в кювет в Великолукском районе, пострадали два человека
13 февраля 2023

Два человека пострадали при пожаре в Великих Луках
13 февраля 2023

О добытом в псковском лесу шакале сообщили охотники

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...