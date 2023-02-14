Желающие получить солидный доход псковичи лишились миллионов

11:39, 14 февраля 2023, ПАИ

Несколько жителей Пскова и Великих Лук после общения с мошенниками недосчитались в общей сложности более трех миллионов рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, горожанам позвонили незнакомцы и предложили воспользоваться возможностью получения солидного дохода от вложений на интернет-платформах и игры на интернет-бирже.

Кроме того, злоумышленники под видом банковских служащих звонили людям под предлогом будто бы предотвращения попыток несанкционированного оформления на них кредитов и настоятельно рекомендовали собеседникам незамедлительно самим оформить кредиты и перевести деньги на указанные «безопасные счета».

В итоге ряд горожан, среди которых были и пенсионеры, поддались на эти уловки и в результате потеряли в общей сложности свыше трех миллионов рублей.

Позже потерпевшие обратились за помощью в полицию. Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.

«Причем, как выясняется, большинство из этих жертв мошенников были хорошо осведомлены о фактах подобного рода противоправных деяний, в том числе благодаря профилактической работе стражей правопорядка. И тем не менее они не смогли противостоять психологическому воздействию злоумышленников», - заметили в ведомстве.