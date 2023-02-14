Первенство города по самбо состоялось в Пскове

12:49, 14 февраля 2023, ПАИ

Первенство города Пскова по самбо состоялось среди юношей и девушек 2007-2009 и 2009-2011 годов рождения в минувшие выходные. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации города Пскова.

В соревнованиях приняли участие 117 спортсменов. Среди них воспитанники псковских спортивных школ «Бригантина» и «Мастер».

Под руководством тренеров Дмитрия Алекминского, Дмитрия Михайлова и Елены Ивановой спортсмены школы «Мастер» завоевали четыре золотые, шесть серебряных и одну бронзовую медали среди юношей и девушек 2007-2009 годов рождения. Среди юношей и девушек 2009-2011 годов рождения были завоеваны пять золотых, одна серебряная и семь бронзовых медалей.

Воспитанники школы «Бригантина» под руководством тренеров Николая Швеца, Сергея Кузнецова, Сергея Дмитриева, Сергея Фомина среди юношей и девушек 2007-2009 годов рождения завоевали четыре золотые, одну серебряную и четыре бронзовые медали. Спортсмены среди юношей и девушек 2009-2011 годов рождения стали обладателями трех серебряных и двух бронзовых наград.