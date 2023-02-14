Венгрия стала наиболее популярной европейской страной для отдыха россиян

11:34, 14 февраля 2023, ПАИ

Одной из самых востребованных европейских стран у российских туристов в настоящее время является Венгрия. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«Турагенты замечают, что одной из самых востребованных у россиян европейских стран сейчас является Венгрия», - говорится в сообщении.

Популярность страны объясняется простотой получения визы, приемлемой стоимостью авиабилетов и наземного обслуживания. Кроме того, Венгрия - круглогодичное направление, способное удовлетворить любые запросы туристов - от экскурсионного и событийного до лечебно-оздоровительного отдыха, отметили в АТОР.

По данным туроператоров, россияне часто интересуются путешествиями в Италию, но редко бронируют туры туда. Наиболее низким спросом среди европейских направлений пользуются Чехия, Великобритания и Нидерланды. Единичные запросы поступают на путевки в Словению и Словакию, определенный спрос отмечается на туры в Грецию и на Кипр. Среди азиатских направлений, с которыми Россию не связывают прямые рейсы, устойчивым спросом пользуются Вьетнам и Индонезия.