Молодого человека в светло-серой бейсболке ищут в Пскове
Пропавшего 21-летнего молодого человека разыскивают в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в псковском поисковом отряде LizaAlert.
Его местонахождение неизвестно с 11 декабря 2022 года.
Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серые.
Молодой человек был одет в черную куртку, синие джинсы, светло-серую бейсболку, темно-синие кроссовки.
Всех, кто видел пропавшего и может помочь в поисках, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52 или 112 или 89251981719.
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