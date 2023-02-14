Сотрудников аэропорта «Княгиня Ольга» чествовали в Пскове

12:54, 14 февраля 2023, ПАИ

Торжественное мероприятие по случаю 100-летия российской гражданской авиации прошло в Пскове. Об этом сообщил и. о. председателя областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов в соцсети «ВКонтакте».

В этот юбилейный год коллектив псковского аэропорта «Княгиня Ольга» удостоен почетной грамоты губернатора Псковской области «За достигнутые высокие результаты в развитии аэропорта, динамичное увеличение авиаперевозок, за многолетнее сотрудничество и в связи с празднованием 100-летия гражданской авиации России». От имени главы региона Михаила Ведерникова и правительства области всех присутствующих с праздником поздравила вице-губернатор Нинель Салагаева.

С приветствием к участникам церемонии также обратился генеральный директор авиакомпании «Азимут» Павел Екжанов.

Затем Станислав Стармолотов вручил почетные грамоты и благодарности госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области специалистам псковского аэропорта и территориального филиала «Госкорпорации по ОрВД».

«Еще раз поздравляю сотрудников псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга», коллективы авиакомпаний, диспетчерских и технических служб и ветеранов авиационной отрасли с профессиональным праздником! Благодарю вас за ваш самоотверженный и нелегкий труд. Желаю удачных рейсов, адекватных пассажиров и успешного выполнения профессиональных задач», — подытожил руководитель профильного комитета.