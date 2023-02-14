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Происшествия

Безработный пскович подарил девушке украденные цветы и игрушку

28-летний безработный пскович украл из магазина на улице Рокоссовского цветы и мягкую игрушку. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Украденное горожанин подарил знакомой женщине. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 статьи 158 «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

В магазине на улице Коммунальной в Пскове неизвестная посетительница сняла с манекена приглянувшуюся ей женскую шубу и с ней покинула помещение. Получив сообщение о произошедшем, полицейские из отдела полиции №1 УМВД России по городу Пскову задержали воровку. Ею оказалась 46-летняя безработная псковичка, ранее уже судимая за кражу. Похищенное она успела продать. В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Из магазина на улице Яна Фабрициуса в Пскове свободным доступом похитили робот-пылесос. Сотрудники отдела полиции №2 УМВД России по городу Пскову провели необходимые оперативно-разыскные мероприятия и установили подозреваемого в краже – 32-летнего безработного судимого псковича. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

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