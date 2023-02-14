Богослужение для слабослышащих псковичей провели в храме Николы со Усохи

13:42, 14 февраля 2023, ПАИ

В храме Николы со Усохи в Пскове прошла литургия с сурдопереводом для подопечных социально-культурного центра «Троицкий» с нарушениями слуха, сообщается на сайте Троицкого собора.

12 членов Псковского регионального отделения Всероссийского общества глухих стали участниками богослужения, почти все исповедовались и причастились. Переводила службу сурдопереводчик Марина Кураева. Богослужение провел старший священник храма иерей Артемий Лутченко.

Богослужения с сурдорпереводом для слабослышащих людей проходят в храме Святителя Николая с 21 декабря 2021 года.