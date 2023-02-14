Фиксирующие непристегнутых водителей камеры появились в Великих Луках

13:53, 14 февраля 2023, ПАИ

Фиксирующие непристегнутых водителей камеры появились в Великих Луках, сообщают Luki-News. В нескольких группах, посвященных жизни города, стали появляться записи о том, что великолучанам приходят штрафы за непристегнутый ремень.

Нарушения фиксируют камеры, установленные на улице Дьяконова, 1в и на Октябрьском проспекте, 138а.

Штраф за непристегнутый ремень составляет 1000 рублей, но при оплате через «Госуслуги» в течение 20 дней действует скидка в 50%.