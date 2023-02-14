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Общество

Псковский врач заявила о «калейдоскопическом» эффекте коронавируса

Повышение заболеваемости респираторными вирусными инфекциями в Псковской области может быть вызвано «калейдоскопическим» эффектом коронавируса. Такое мнение «КП-Псков» озвучила кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ Елена Аверьянова.

«Наряду с традиционным зимним повышением заболеваемости ОРВИ и гриппом, на нынешний сезон активности вирусом наложились еще два неблагоприятных фактора: циркуляция продолжающего мутировать коронавируса, пусть даже протекающего в менее тяжелой форме, что заставляет организм снова и снова вырабатывать иммунную защиту против этого «калейдоскопического» вируса, и нарушение общего адаптационного синдрома», – объяснила врач.

По её словам, негативное влияние на организм человека также может оказывать стресс. Елена Аверьянова подчеркнула, что этот фактор определённо сыграл свою роль в ситуации с инфекционной заболеваемостью.

«При длительном хроническом стрессе - дистрессе - компенсаторные механизмы в виде напряжения и сопротивления заканчиваются и наступает третья стадия - истощение, когда все иммунные и гормональные ресурсы уже не могут обеспечить нормального функционирования организма под продолжающейся атакой стрессоров», – пояснила медик.

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