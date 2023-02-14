​Псковскому музею подарили редкую подшивку журналов «Русь»

14:49, 14 февраля 2023, ПАИ

Редкую подшивку журналов «Русь» 1904-1905 годов, в которых публиковалась иллюстрированная хроника русско-японской войны, подарили Псковскому музею-заповеднику. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

Преподнесшая музею подарок Ирина Генералова рассказала, что старинную книгу в кожаном переплете обнаружил ее муж в одном из домов Нового Изборска во время переезда друзей. Подшивка документов оказалась в собственности супругов, которые решили передать ее в музей. Ирина Генералова рассказала, что такая мысль пришла осознанно, так как они с мужем посчитали неправильным хранить реликвию дома.

Генеральный директор музея Светлана Мельникова поблагодарила Ирину Генералову за подарок и внимательное отношение к старинным вещам. Она отметила, что именно с таких случайных подарков часто начинают развиваться интересные истории, связанные с известными именами.

«Это удивительный подарок: он имеет потрясающий иллюстративный материал необыкновенного качества и подробную хронологию событий русско-японской войны, – поделилась Светлана Мельникова. – Книга требует серьезной реставрации, которую мы обязательно проведем. Но я убеждена, что тщательное изучение документов может привести нас к новым открытиям и удивительным встречам. Например, с потомками тех людей, которые изображены на подаренных нам фотографиях».

Начальник отдела книжных фондов и письменных источников Наталья Родникова надеется, что изучение книги поможет отыскать информацию, связанную с именем генерала Алексея Куропаткина, участника русско-японской войны. Его родовое поместье располагалось на Псковщине. А в музее-заповеднике хранится часть библиотеки и портрет, выполненный Ильей Репиным в 1903 году, добавили в пресс-службе музея.