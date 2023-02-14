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Общество

Автомобилисты Великих Лук жалуются на ямы в центре города

Жители Великих Лук жалуются на ямы на проезжей части в центре города. Пост размещен в группе «Типичные Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа «Типичные Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте»

Автор указал на необходимость ремонта участка проспекта Ленина от площади Калинина до улицы Новоселенинской. «Топовый участок дороги, ездили там? Почему он никогда не бывает в нормальном состоянии, даже после ремонта через пару месяцев все опять в ямах. И рядом в 30 метрах от него наше любимое золотое кольцо», - написал он.

Подписчики группы отметили, что стараются объезжать данный участок дороги.

Ранее глава города Николай Козловский сообщил, что в 2023 году запланировано привести в порядок и заасфальтировать около 30 дворовых территорий и отремонтировать дороги, среди которых есть и участок проспекта Ленина от площади Калинина до улицы Новоселенинской.

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