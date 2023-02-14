В России сократилось число хищений с банковских счетов

15:52, 14 февраля 2023, ПАИ

Количество случаев хищения денег с банковских счетов в Росии в 2022 году сократилось впервые за семь лет — на 15,31%, до 877 тысяч, однако размер ущерба от действий кибермошенников наоборот вырос — на 4,29%, до 14,2 миллиарда рублей, сообщает ЦБ.

Как и в предыдущие годы, больше всего операций без согласия клиентов в количественном выражении пришлось на оплату товаров и услуг в Интернете. Однако в прошлом году активность злоумышленников по этому направлению снизилась и перетекла в дистанционные банковские сервисы — мобильный и интернет-банкинг. Заполучив доступ к сервисам, мошенники могут не только похитить у человека средства на счете, но и оформить на него кредит. Именно поэтому больше всего потерь было в дистанционном банковском обслуживании: их общий размер составил 9,3 млрд рублей.

Банки вернули клиентам меньше похищенных средств, чем годом ранее, — 618,4 млн рублей, или 4,4% от всего объема краж. Такой уровень возмещения объясняется сохранением высокой доли социальной инженерии, когда граждане самостоятельно переводят средства злоумышленникам или раскрывают банковские данные, пишет агентство «Прайм».

Кроме того, в 2022 году мошенники стали активно использовать для хищения денег социальные сети и мобильные приложения. С февраля прошлого года Банк России инициирует блокировку таких материалов. За неполный год прекращена работа почти 2 тыс. страниц в социальных сетях и нескольких десятков мобильных приложений, а общее количество направленных на блокировку ресурсов составило свыше 15 тысяч.