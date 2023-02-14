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Общество

Учителей из Псковской области приглашают на конкурс чтецов «Живая классика»

Стартовал приём заявок на II Международный конкурс чтецов среди учителей и кураторов «Живая классика». Главный приз — поездка на Международный книжный салон в Санкт-Петербург и участие в суперфинале на Дворцовой площади, сообщили Псковскому агентству информации организаторы.

Продемонстрировать свой чтецкий талант, получить профессиональный разбор выступления от известных актёров, режиссёров и литераторов, поделиться со зрителями любимым произведением и посмотреть изнутри на конкурс смогут  участники уникального чтецкого марафона среди педагогов.

Условия простые: прочесть наизусть отрывок из прозаического произведения на русском языке. Длительность выступления — не более 3 минут. Все подробности и критерии оценки можно почитать в положении.

К участию в конкурсе приглашаются учителя, педагоги и наставники без возрастных ограничений.

«До 1 марта зарегистрируйтесь на конкурс и прикрепите видео со своим выступлением. 1-30 марта пройдите очные прослушивания в своем регионе / выступите онлайн, если живете за границей. 1 апреля мы объявим имена 100 полуфиналистов конкурса. До 1 мая станут известны имена 10 победителей конкурса», - уточнили организаторы.

С 18 по 21 мая они отправятся на Международный книжный салон в Санкт-Петербург и примут участие в суперфинале на Дворцовой площади.

II Международный конкурс чтецов среди учителей и кураторов «Живая классика» проходит под патронатом Министерства просвещения и с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Гознака.

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