Кошку Молли не пропустили через границу в Псковской области

16:05, 14 февраля 2023, ПАИ

На российско-эстонской границе в Псковской области закончилось путешествие британской кошки по кличке Молли из Молдавии. В ветеринарном паспорте животного отсутствовала необходимая отметка для ввоза на таможенную территорию ЕАЭС. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Северо-Западном межрегиональном управлении Россельхознадзора.

В документах кошки не было отметки компетентного органа о проведении клинического осмотра в течение 14 дней перед отправкой. Ввоз животного на таможенную территорию ЕАЭС запрещен, оформлен акт о возврате питомца. Кошка возвращена на сопредельную территорию.

Россельхознадзор напоминает о том, что действует онлайн-сервис «Перевозка собак и кошек», с помощью которого можно заранее получить информацию о необходимых животному прививках и обработках, а также о ветеринарных сопроводительных документах, которые нужно оформить владельцу домашнего питомца.