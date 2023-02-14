Более 120 млн рублей направят на поддержку псковских НКО в 2023 году

16:23, 14 февраля 2023, ПАИ

Порядка 120 млн рублей заложено в 2023 году на финансирование социально ориентированных некоммерческих организаций Псковской области в рамках грантовой региональной программы поддержки. Об этом в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88,3 FM) сообщила и. о. начальника управления общественных проектов и молодежной политики правительства региона Кристина Лунёва.

«Она [поддержка. - Прим. ред.] осталась на предыдущем уровне, которая была в 2022 году, - 120 млн рублей. Сейчас мы на стадии подписания необходимых документов, поскольку есть софинансирование федеральное, в том числе из Фонда президентских грантов. Мы рассчитываем, конечно, что наши коллеги тоже поддержат нас на том же уровне, который был в прежние годы», - отметила гостья студии.



Отвечая на вопрос о том, какие проекты НКО чаще получают финансирование, Кристина Лунёва отметила, что есть определённая повестка, которая оказывает влияние на итоги конкурса.



«Это, конечно, мероприятия, направленные на патриотическое воспитание, просветительскую деятельность. В данном случае повестка требует того, чтобы мы какую-то волонтерскую деятельность тоже организовывали. Конечно, это находит отклик в сердцах экспертов и людей. Наверное, эти направленности превалируют», - сказала Кристина Лунёва.